”حماس“ تكرم وزيرة حوثية بدرع الحركة

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت وسائل اعلام سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، أن وفد من حركة حماس التقى وزيرة حقوق الإنسان، في حكومة الانقلاب الغير معترف بها دوليا، علياء فيصل عبد اللطيف.

وبحسب تلك الوسائل، فإن علياء فيصل التقت وفداً من حركة حماس برئاسة القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، وجرى مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الذي تتعرض له فلسطين وقطاع غزة.

وأكدت ان الوفد الفلسطيني، الذي أشاد بـ”الروح اليمنية العربية الأصيلة التي تتجلى لدى الشعب اليمني والمحبة التي يستشعرها كل فلسطيني“، كرم الوزيرة الحوثية علياء فيصل عبد اللطيف، بدرع الحركة.

حضر اللقاء مدير مكتب حماس بصنعاء عمر السابخي ومسئول العلاقات السياسية بالحركة عبدالله هادي والمسئول الإعلامي لحركة حماس في اليمن خالد قاسم.