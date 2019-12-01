وفد تركي يناقش مع السلطة المحلية بمأرب الاحتياجات الإنسانية بالمحافظة

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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استقبل وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه، اليوم الاثنين، فريق هيئة الإغاثة التركية ( IHH ) الذي يزور المحافظة برئاسة محمد فاروق.

وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من رئيس الوفد إلى شرح عن طبيعة الزيارة التي تستهدف تقييم الأنشطة والبرامج الإنسانية التي نفذتها خلال العام الجاري 2019م، عبر شريكها المحلي جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وتقييم الوضع الإنساني والاحتياجات ومجالات التدخل الإنساني.

وتطرق الوفد إلى نوعية المساعدات الإنسانية التي نفذتها خلال الأشهر الماضية في مجال الإغاثة، والمياه والإصحاح البيئي، والصحة، والحماية الاجتماعية ومنها كفالة 400 يتيم ويتيمة.

وقد رحب الوكيل مفتاح بالدور الإنساني الذي تقدمه هيئة الإغاثة التركية لتخفيف الأعباء عن النازحين في المحافظة التي استقبلت أفواجاً كبيرة تفوق قدرة الاستيعاب، ومستوى البنى التحتية والخدمات العامة المقدمة وبلغت أعداد المخيمات وتجمعات النازحين أكثر من 80 مخيما وتجمعا سكانيا للنازحين تعيش أوضاعاً صعبة، في ظل دور إنساني ضعيف للمنظمات الدولية.

وثمن الدكتور مفتاح المساعدات الإنسانية لهيئة الإغاثة التركية.. مشدداً على الحاجة في تقديم تدخلات إنسانية للمنظمات في مجال تطوير البنى التحتية والمشاريع ذات الاستدامة كالمياه والكهرباء وبناء المدارس والوحدات الصحية، والإصحاح البيئي والتدريب والتأهيل والتوعية، إلى جانب مشاريع تحسين سبل المعيشة للنازحين والمجتمع المحلي وتوفير فرص العمل وإدماجهم في التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى دخل الأسر.

حضر اللقاء مدير فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي بالمحافظة صالح قاسم.