امرأة تحاول اختطاف طفل في وضح النهار! فيديو

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة امرأء سرقة طفل في وضح النهار، داخل متجر في بلدة روكويتاس دي مار بمقاطعة ألميريا جنوب شرق إسبانيا.
ويظهر الفيديو تجول المرأة في المتجر وتوجهها نحو الطفل في عربته، لتقوم بتفقده ثم جر عربته إلى الخارج.
ولاحظ حارس المتجر تصرف المرأة، وقام بإيقافها ليستدعي والدة الطفل، وخرجت بعدها "المختطفة" مباشرة من المتجر.
وأفادت وكالات محلية بأن الشرطة باشرت التحقيق بالقضية والبحث عن المشتبه بها في عملية الخطف.