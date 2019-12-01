مواجهات نارية في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الاثنين، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية .

وأوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تلك البطولة (13 لقبا) بمانشستر سيتي الإنجليزي، وحملت القرعة مواجهة صعبة لبوروسيا دورتموند الألماني و باريس سان جيرمان.

ووضعت القرعة برشلونة الإسباني أمام نابولي الإيطالي، فيما سيحل فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس ضيفا على ليون الفرنسي في مواجهة الذهاب وبايرن ميونخ سينتظر تشيلسي.

وفي مباراتين متكافئتين يواجه فالنسيا الإسباني نظيره أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيغ، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا.

فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.

وضمنت قواعد قرعة ثمن النهائي للفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.

ولن يلتق فريق مواجهة آخر من ذات البلد في دور الـ16، كما تم إبعاد المتأهلين من مجموعة واحدة عن بعضهما.

وستقام مباريات الذهاب في دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير المقبل، والإياب أيام 10 و11 و17 و18 مارس، على أن تقام قرعة دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي يوم 20 مارس المقبل.