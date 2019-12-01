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الإعلان عن مصرع القيادي الحوثي ”أبو عبدالله“ وعدد من مرافقيه

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أفاد مصدر عسكري، الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، بمقتل قائد ميداني حوثي واثنين من مرافقيه، خلال مواجهات مع الجيش الوطني في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال المصدر أن ميليشيا "الحوثي" حاولت التسلل الى موقع الغريب في جبهة حمالة بمنطقة كرش في مديرية القبيطة، شمالي لحج​​​.

وعقب مواجهات عنيفة، تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين 3 قتلى، بينهم القيادي "أبو عبدالله العمراني"، و7 جرحى. 

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الوطني، تحرير تباب الساقية والعدن والأسرى بالإضافة إلى تباب الكرب ومفرق جبل النبي شعيب ومفرق الكعبين.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، منذ نحو 3 أعوام، بين الحين والآخر، معارك كر وفر بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني الذي يسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية.

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