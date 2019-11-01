عشرات الضباط والجنود ينشقون عن طارق عفاش والحوثي يحتفي بهم

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انشق عشرات الضباط والجنود عن القوات التابعة لنجل شقيق صالح ، العميد طارق محمد عبدالله صالح.
ونقل مأرب برس عن وسائل اعلام حوثية بصنعاء قولها ان «الأجهزة الأمنية بمحافظات ريمة، ذمار، صنعاء، الحديدة، حجة، إب، وعمران استقبلت خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري 162 من المخدوعين الذين كانوا يقاتلون في صفوف العدوان» وفق تعبيرها.
وقالت« أن من بين العائدين 87 مخدوعاً بينهم قيادات، كانوا ممن جندهم العدوان للقتال في صفه، ضمن مليشيات المرتزق طارق عفاش» حد وصف اعلام الحوثي.
واشارت «أن جميع من وصفتهم بالمخدوعين تركوا صفوف العدوان، وعادوا إلى مدنهم وقراهم، بتسهيل من الأجهزة الأمنية».
وسبق ان اعلنت قيادات عسكرية انشقاقها عن العميد طارق صالح الذي شكل قوات غير نظامية تدعمها الامارات في الساحل الغربي ، تحت مسمى «حراس الجمهورية» لكنها لا تخضع للدولة ولا تعترف بالشرعية.
وتلك القوات غير النظامية ؛يصنفها مراقبون بانها عبارة عن مليشيات مسلحة كتلك التي انشأتها الامارات في عدن ومحافظات يمنية اخرى شرقية وجنوبية.