تفاصيل لقاء إسماعيل هنية بأمير قطر في الدوحة

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، في الدوحة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت "حماس"، في بيان صحفي، أن قيادة الحركة قدمت خلال اللقاء، شرحًا وافيًا حول آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا الإستراتيجية، وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها سياسيًّا.

وبحسب البيان؛ فقد أشاد وفد الحركة بمدى العلاقة مع دولة قطر الشقيقة، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعمًا لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة القطرية لمصلحة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته.

وأضاف البيان أن نقاشا دار حول تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام عقدها، ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في الضفة والقطاع، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.

وضم وفد قيادة حماس: صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، و ماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ونزار عوض الله، وعزت الرشق.

ووصل هنية، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد من قيادة الحركة، حيث كان في استقباله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، إلى جانب عدد من قيادات الحركة المتواجدين في الدوحة.

وتعد هذه المحطة الثانية لهنية في جولته الخارجية بعد أن زار تركيا، حيث التقى القيادة التركية في أنقرة واسطنبول، واختتمت السبت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يشارك هنية في مؤتمر سيعقد في ماليزيا بمشاركة رؤساء قطر وتركيا واندونيسيا وباكستان، ووفود من 450 دولة لمناقشة وضع قضايا الدول الإسلامية.

وبدأ هنية، الأحد الماضي، جولة خارجية هي الأولى منذ انتخابه رئيسا لحركة "حماس"، في أيار/مايو 2017.