طائرة اممية تصل صنعاء والمبعوث في مهمة انقاذ جديدة

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وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر، وسط تصعيد حوثي وصفته القوات اليمنية المشتركة بـ"الخطير"، مؤكدةً أنه يهدف لنسف عملية السلام والهدنة الأممية في الحديدة ، غرب البلاد.
وقالت مصادر متطابقة " أن طائرة أممية وصلت للمطار وعلى متنها غريفث وبرفقته وفد أممي، مؤكدة أن المبعوث الأممي رفض الادلاء بأي تصريحات لدى وصوله عن طبيعة وأهداف الزيارة.
ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي قيادات الحوثيين، في محاولة جديدة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم الذي مر عام على توقيعه دون تحقيق أي تقدم يذكر في تنفيذه .