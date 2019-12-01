بيان غاضب و 8 مطالب .. طلاب اليمن بماليزيا يبدأون اعتصاما مفتوحا ويحملون الشرعية المسئولية

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا،الاثنين بدء اعتصام مفتوح احتجاجا على ما وصفته الوضع المتردي الذي وصل اليه الطالب اليمني في المهجر.

وتضمن بيان الاعتصام (وصل مأرب برس) جملة من المطالب التي تقدم بها طلاب اليمن في ماليزيا محملين الرئاسة والحكومة اليمنية تبعات اي تصعيد طلابي.

فيما يلي نص بيان تدشين الاعتصام :

الأخوة الطلاب الأخوات الطالبات ،

"إن الكفاح يرفع قدر الإنسان" .. فالإنسان اليمني الذي يكافح اليوم في شتى الميادين، وأجلها وأهمها ميدان العلم والمعرفة من أجل بناء اليمن المستقبل.

إن هذا الكفاح لا يراد له تحقيق أهدافه، وذلك من خلال الإصرار على أن يكون الطالب اليمني في الخارج هو ضحية الحرب الدائرة،ـ وهو ما لم ولن يسمح به الطلبة اليوم، وكما تميزورا على الدوام في الكفاح في ميدان العلم والمعرفة، سيتميزون أيضاً في الكفاح ضد من يمتهن كرامة الطالب اليمني في بلد المهجر بالتلاعب بحقه ومستحقه.

إننا ومن هذا المكان المقدس، نحمّل وزير التعليم العالي، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عما وصل اليه وضع الطالب اليمني في بلاد الغربة، كما يتحملون أي تبعات ناتجة عن هذا التصعيد الطلابي ، وذلك ببساطة لأنهم تحملوا مسئولية هذا الطالب وواجب عليهم الوفاء بها.

يجب على الحكومة الشرعية الالتفات الحقيقي لمعاناة الطلاب والتدخل والتوجيه السريع بتنفيذ مصفوفة المطالب الطلابية التي نرفعها اليكم على الدوام والمتمثلة بما يلي:

1-سرعة المستحقات المالية المتأخرة للربع الثالث والرابع 2019 م لجميع جهات الابتعاث

2-إرسال وتسديد الرسوم الدراسية لعام 2018 /2019 و2020/2019 م

3-إضافة الطلاب المستمرين بالدراسة إلى كشوفات المستحقات أسوة بزملائهم (طلاب الاستمرارية)

4 إعتماد رسوم دراسية للطلاب المستجدين ممن تم اعتمادها سابقا بدون رسوم دراسية (مساعدة مالية فقط)

5-حل قضية طلاب مبتعثي وزارة الدفاع حلا عادلا

6- إطلاق مستحقات الذين حصلوا على موافقة الوزارة سابقاً وإعادة الطلاب المنزلين في فترة الاستحقاق

7-تعديل درجة طلاب الاستمرارية المعتمدين في نهاية فترتهم الدراسية كحق مكفول بالقانون

8- صرف تذاكر الخريجين وإيجاد حلول حقيقة وفعالة

أخيراً: إن "الناس تغفر لمن قتل ابائهم، ولا تغفر لمن تلاعب بحقوقهم" .. لن نغفر لكم، ولن يغفر لكم التأريخ.

عاشت الحركة الطلابية حرة أبية ، و موحدة في خدمة الطالب

الهيئة الإدارية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا