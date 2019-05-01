الاصلاح يتسلم الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني وينصب العدينى رئيسا وناطقا رسميا

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تسلم حزب التجمع اليمني للإصلاح، رئاسة الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، التي أُعلن عن تشكيلها اليوم.

وسيرأس نائب رئيس الدائرة الإعلامية للاصلاح، عدنان العديني، الهيئة التنفيذية في الدورة التي تسلمها الإصلاح، كما تم تعيينه ناطقاً رسمياً للتحالف.

وأعلن المجلس الأعلى للتحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، اليوم الاثنين، عن تشكيل الهيئة التنفيذية للتحالف، المكون من ١٦ حزباً سياسياً.