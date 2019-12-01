عاجل : قرعة ابطال اوروبا تسفر عن مواجهات نارية ولقاءات من العيار الثقيل

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مأرب برس ينشر نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا التي اقيمت ظهر اليوم الاثنين:
بوروسيا دورتموند- باريس سان جيرمان
ريال مدريد -مان سيتي
أتلانتا- فالنسيا
أتلتيكو مدريد- ليفربول
تشيلسي- بايرن ميونخ
ليون- يوفنتوس
توتنهام -لايبسيتش
نابولي -برشلونة
مباريات الذهاب ستقام أيام (18 ، 19 ، 25 ، 26) من شهر فبراير.
مباريات الإياب ستقام أيام (10 ، 11 ، 17 ، 18) من شهر مارس.