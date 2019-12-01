عاجل : قرعة ابطال اوروبا تسفر عن مواجهات نارية ولقاءات من العيار الثقيل

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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مأرب برس ينشر نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا التي اقيمت ظهر اليوم الاثنين:

بوروسيا دورتموند- باريس سان جيرمان

ريال مدريد -مان سيتي

أتلانتا- فالنسيا

أتلتيكو مدريد- ليفربول

تشيلسي- بايرن ميونخ

ليون- يوفنتوس

توتنهام -لايبسيتش

نابولي -برشلونة

مباريات الذهاب ستقام أيام (18 ، 19 ، 25 ، 26) من شهر فبراير.

مباريات الإياب ستقام أيام (10 ، 11 ، 17 ، 18) من شهر مارس.