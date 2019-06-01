عاجل : مسئول بارز يؤكد تلقي الامارات ضربة قوية خلال 48 ساعة فقط ويكشف الهدف الحقيقي لـ ابوظبي

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اكد وزير النقل اليمني اليوم الاثنين ان الإمارات تعرضت لضربة قوية تمثلت بدحر قواتها خلال 48 ساعة بعدما استغرق تشكيلها 4 سنوات (في اشارة الى هزيمة مليشياتها في شبوة ومناطق اخرى).

وقال صالح الجبواني في تصريحات للجزيرة (رصدها مأرب برس قبل قليل) ان اتفاق الرياض لم يتحقق منه شيء وان والمليشيات ما زالت مصرة على السيطرة على عدن.

واشار بان الدعم الإماراتي اللوجستي والسياسي مستمر للمليشيات في الجنوب.

واوضح ان الاعتراف بالمجلس الانتقالي في الجنوب تم تحت الإجبار وهو ليس شرعي .

واضاف: المجلس الانتقالي غير شرعي لأنه لا يعترف بالقرارات الدولية ولا المبادرة الخليجية ولا الحوار الوطني

واكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني ان المواجهات أصبحت الآن بين الشرعية اليمنية والإمارات.

وتابع :المشروع الإماراتي في اليمن سقط بالسلاح ونحن والإمارات في اشتباك عسكري وسياسي.

وكشف الجبواني بان الهدف الحقيقي من تشكيل الإمارات للمليشيات هو تقسيم اليمن.