عاجل. تركيا توجه ضربة مزلزلة لواشنطن.. وأردوغان يهدد أمريكا بالاعتراف بالإبادة الجماعية للهنود ردا على قرار مجلس الشيوخ أكثر ماتم بحثه على جوجل في العالم العربي لعام 2019 دراسة: "الواتسآب" مفيد لصحتك السيسي يهاجم حكومة الوفاق الليبية وأردوغان يتعهد بدعمها عسكريا أردوغان يهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك (أكبر قاعدة أمريكية خارج بلادها) أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين دراسة: وسائل التواصل سبب لاضطراب الأكل لدى المراهقين الحوثيون يشيعون قتلاهم الذي سقطوا خلال يومين(أسماء قتلى) فشل مخطط الإتاوات الضريبية في صنعاء خروقات عديدة لإتفاق استكهولوم بالأرقام
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن البرلمان التركي قد يتخذ قرارا بشأن الإبادة الجماعية للهنود أثناء الاستعمار الأمريكي، ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.
وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "إيه خبر" التركية،: "لقد كشفنا عن أكثر من مليون وثيقة بشأن أحداث 1915.
تعالوا وادرسوها، نحن نتحدث وبيدنا وثائق ". وأكد "أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وأن البرلمان التركي سيرد على الإجراءات الأمريكية ".
وأضاف: "هل من الممكن عدم الحديث عن الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟.. التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة". وتابع أردوغان، "المسألة تتلخص، أنه في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل".
وقال: "سنجتمع مع مؤسساتنا المعنية ونغلق قاعدتي إنجرليك (بولاية أضنة) وكوراجيك (بولاية ملاطية) إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وأكد أردوغان أن قرار إغلاق القاعدتين بيد تركيا صاحبة السيادة. وحذر الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات بحق تركيا لا يمكن إصلاحها.
ودعا الكونغرس الأمريكي إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين. واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.