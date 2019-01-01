الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 308

أوضحت دراسة جديدة أجرتها جامعة إيدج هيل في المملكة المتحدة، بأن الأشخاص الذين يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما واتسآب، يشعرون بالوحدة أقل ولديهم ثقة أعلى بالنفس.

ووجد الباحثون في جامعة إيدج هيل بالمملكة المتحدة أن تطبيق الرسائل النصية له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، بحسب صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية. وقالت الدكتورة ليندا كاي من جامعة إيدج هيل: "كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على WhatsApp، كلما زاد شعورهم بأنهم قريبون من أصدقائهم وعائلتهم، وينظرون إلى هذه العلاقات على أنها ذات نوعية جيدة".

وأضافت: "علاوة على ذلك، كلما كانت هذه الصداقات قوية، كلما زاد شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات WhatsApp الخاصة بهم، وكلما كان ذلك مرتبطا بشكل إيجابي بتقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية". شارك في الدراسة 200 مستخدم، 158 امرأة و 41 رجلاً، بمتوسط ​​عمر 24 عاما، وتم نشرها في المجلة الدولية لدراسات الإنسان والحاسوب.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​الاستخدام اليومي المبلغ عنه لـ WhatsApp كان حوالي 55 دقيقة، حيث يستخدمه الكثيرون بسبب شعبيته ووظيفة الدردشة الجماعية. وقالت كاي: "توضح النتائج كيف أن العوامل المتعلقة بالترابط الاجتماعي تقوم بتوثيق الصلة في هذا المجال، كوسيلة لفهم كيفية ارتباط استخدام التكنولوجيا بالرفاهية النفسية والاجتماعية"