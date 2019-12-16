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أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16-12-2019

أسعار صرف العملات في عدن :

الدولار الأمريكي : الشراء: 597والبيع : 605

الريال السعودي: الشراء 157.8 والبيع 158.4

أسعار الصرف في صنعاء :

الدولار الأمريكي: الشراء 590والبيع :593

الريال السعودي: الشراء 155.5والبيع 156.2

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