أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين

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أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين 16-12-2019
أسعار صرف العملات في عدن :
الدولار الأمريكي : الشراء: 597والبيع : 605
الريال السعودي: الشراء 157.8 والبيع 158.4
أسعار الصرف في صنعاء :
الدولار الأمريكي: الشراء 590والبيع :593
الريال السعودي: الشراء 155.5والبيع 156.2