الحوثيون يشيعون قتلاهم الذي سقطوا خلال يومين(أسماء قتلى)

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية تلقي خسائرها البشرية بنيران قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة مقتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليومين الماضيين، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهات الضالع.

وارتفع عدد قتلى المليشيا الحوثية إلى 21 قتيلا من أبناء محافظة إب، بعد تشيعها اليوم أربعة من قتلاها بالرضمة ويريم، بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع.

وبحسب المصادر فإن من بين صرعى المليشيا الحوثية الذين شيعتهم اليوم في محافظة إب: الصريع أحمد سنان محمد غيلان مديرية الرضمة ، والصريع محمد رضوان علي السراجي مديرية الرضمة، والصريع محمد عبد الله التويتي مديرية يريم، والصريع نجم الدين عبده الصديق مديرية ريف إب.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر طبي في إب أكد إستقبال مستشفى خاص بمدينة إب لـ 25 جريحاً من عناصر المليشيات، أصيبوا جراء مواجهات في جبهات شمال غرب الضالع، 4 منهم حالتهم خطيرة، وقد تم اسعافهم باتجاه صنعاء بعد تلقيهم المعالجات الأولية في مدينة إب.

وشيعت المليشيا الحوثية نهاية الأسبوع الماضي أكثر من خمسة عشر عنصر من مليشيا الحوثي بمختلف مديريات المحافظة. ومن بين قتلى مليشيا الحوثي الذين جرى تشيعهم الأيام القليلة الماضية أيوب سالم مفتاح مديرية القفر وعبدالواحد ومحمد الشبيبي مديرية حبيش، ومشير علي النجم مديرية حبيش ، وهشام محمد العماري مديرية الرضمة، وفتحي صالح الفقيه مديرية الرضمة، ومحمد عبدالله صالح الغبسي مديرية يريم، وسعد محمد الهتار مديرية يريم، وأشرف الصلاحي السياني، وعبد الواحد العصيمي مديرية السياني، وصلاح حمود الحميري بمديرية القفر، وعمر صالح الحجيلي مديرية الرضمة، ومصلح مقبل المعيضي مديرية الظهار، وأسامة علي عياش، وسالم سعيد الحريبي، وحمزة أحمد أبو أصبع.