قطر تخرج عن صمتها وتكشف الجديد حول مفاوضات مع الإمارات لإنهاء الأزمة الخليجية

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على إمكانية إجراء بلاده مفاوضات مع الإمارات لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال آل ثاني يوم السبت في العاصمة القطرية إن قطر أجرت مناقشات مع المملكة العربية السعودية، وإن تخفيف مأزقها السابق مع المملكة مكّنهما من تطوير خط تواصل. وأكد على إمكانية إجراء محادثات مماثلة في المستقبل مع الإمارات على حد قوله.

وأضاف آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء: ”حديثنا الآن مع المملكة العربية السعودية ، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا في مرحلة لاحقة“. وقال إن قطر لا تتوقع موعدًا بعد لاتفاق المصالحة مع السعوديين.

ويقول محللون إن الدوحة تسعى للحديث عن مفاوضات ثنائية لإحداث تصدع في مواقف الدول المقاطعة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش السبت في تغريدة بتويتر: ”التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.“