تفاصيل اتفاق أممي أبرم مع الحكومة الشرعية في ”عدن“ اليوم

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتفقت وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، مع منظمات أممية، على إنشاء شبكة معلومات خاصة بالوزارة.

جاء ذلك خلال لقاءً جمع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بممثلي منظمات اليونسكو واليونيسيف والغذاء العالمي، اليوم بعدن، ناقش إمكانية تمويل إنشاء شبكة معلومات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وأكدت الوكالة أنه تم الاتفاق على اختيار وتثبيت نظام (السيرفر) الذي سيقوم على أساسه تنفيذ العمل بإنشاء الشبكة.

وستقوم هذه الشبكة بتلبية احتياجات الوزارة التقنية من جمع البيانات والمعلومات والمسح السنوي في المدارس، كعدد الطلاب والكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية وغيرها من المعلومات التي يجب إيصالها في وقتها، وستكون هذه البيانات مرتبطة مباشرة من المدرسة مرورا بالمديرية والمحافظة وانتهاء بالوزارة.

وأشارت إلى أنه جرى ايضا مناقشة إمكانية ربط غرفة التحكم (السيرفر) الخاصة بوزارة التربية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون (السيرفر) قابلا لإضافة أي مدخلات جديدة لتلبية احتياجات الوزارة وجميع المنظمات مستقبلا.

وسيعمل فريق مشكل من قبل الوزارة ممثلا باللجنة الإشرافية العليا لنظام إدارة المعلومات التربوية على تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد وتوقيت زيارة مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي واليونسكو واليونيسيف بهدف دعم نظام تصميم يمني خاص للوزارة وتحديد عدد من المدارس للمرحلة التجريبية لهذا النظام.