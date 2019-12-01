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أمر ملكي جديد من العاهل السعودي

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الأحد.

وصدر الأمر الملكي بترقية وتعيين 53 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأوضح رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي يضمن ترقية القضاة من قاضي استئناف إلى رئيس محكمة استئناف ودرجات أخرى.

واعتبر اليوسف أن الملك حريص على تطوير ديوان المظالم وتعزيزه بالكوادر المؤهلة.

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