أمر ملكي جديد من العاهل السعودي

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الأحد.
وصدر الأمر الملكي بترقية وتعيين 53 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي، حسب وكالة الأنباء السعودية.
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وأوضح رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي يضمن ترقية القضاة من قاضي استئناف إلى رئيس محكمة استئناف ودرجات أخرى.
واعتبر اليوسف أن الملك حريص على تطوير ديوان المظالم وتعزيزه بالكوادر المؤهلة.