وزارة التربية تبحث مع اليونسكو واليونيسيف إنشاء شبكة معلومات للوزارة

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بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس مع ممثلي منظمات اليونسكو واليونيسيف والغذاء العالمي، اليوم بعدن، إمكانية تمويل إنشاء شبكة معلومات خاصة بالوزارة.
وجرى الاتفاق على اختيار وتثبيت نظام (السيرفر) الذي سيقوم على أساسه تنفيذ العمل بإنشاء الشبكة.
وستقوم هذه الشبكة (السيرفر) بتلبية احتياجات الوزارة التقنية من جمع البيانات والمعلومات والمسح السنوي في المدارس، كعدد الطلاب والكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية وغيرها من المعلومات التي يجب إيصالها في وقتها، وستكون هذه البيانات مرتبطة مباشرة من المدرسة مرورا بالمديرية والمحافظة وانتهاء بالوزارة.
وجرى مناقشة إمكانية ربط غرفة التحكم (السيرفر) الخاصة بوزارة التربية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون (السيرفر) قابلا لإضافة أي مدخلات جديدة لتلبية احتياجات الوزارة وجميع المنظمات مستقبلا.
وسيعمل فريق مشكل من قبل الوزارة ممثلا باللجنة الإشرافية العليا لنظام إدارة المعلومات التربوية على تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد وتوقيت زيارة مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي واليونسكو واليونيسيف بهدف دعم نظام تصميم يمني خاص للوزارة وتحديد عدد من المدارس للمرحلة التجريبية لهذا النظام.