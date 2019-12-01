تصعيد حوثي جديد تجاه المنظمات الدولية وتهديدات بطردها

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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صعّدت مليشيات الحوثي الإنقلابية من حدة خطابها تجاه المنظمات الدولية العاملة في اليمن مجدداً ، وهددتها بالطرد من جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت قناة ”المسيرة“ التابعة للمليشيات، عن نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دولياً علي الديلمي قوله: ”إن المنظمات الدولية العاملة في اليمن لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تروجه من شعارات إنسانية زائفة“.

وأكد في كلمته في خلال ورشة عمل بصنعاء تحت شعار “تقييم فعالية المساعدات المقدمة لليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية”، أن تلك المنظمات ”غير مرحب بها في اليمن إذا لم تقم بعملها كما يجب“.

بدوره، شدد وكيل وزارة خارجية الحوثيين محمد حجر على ضرورة التزام المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني الالتزام بمبادئ النزاهة والاستقلال وبخطط الحكومة في صنعاء.

واعتبر القيادي أحمد العماد المسؤول بوزارة الخارجية في صنعاء، إن آلية المساعدات الإنسانية لليمن أضحت محل جدل في الداخل وفي أروقة الأمم المتحدة.

وعبر ”العماد“ عن رفضه لما أسماه “العبث” بالمساعدات الإنسانية، مضيفاً “نحن في محل تقييم آلية المساعدات المقدمة لليمن”.

ونقلت القناة عن نائب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، محمد السادة قوله إن 14 مليون يمني متضررون من الحرب لكن اليمن ليس ضمن الدول الـ10 الأولى المتحصلة على المساعدات.

وأشار الى أن ذلك ” يؤكد أن مصالح المانحين تتصدر، وهي لا تكترث أيضا لنتائج المساعدات”.