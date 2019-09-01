هذا ماحدث لعناصر حوثية حاولت التقدم في الحديدة

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أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وبحسب موقع الجيش اليمني ؛رصدت قوات الجيش ، صباح اليوم، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم باتجاه مواقع في مديرية حيس.
واستهدفت قوات الجيش عناصر المليشيات الحوثية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.