سلطان البركاني يقود مباحثات مع وفود دولية من تركيا

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شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له في فعاليات الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة انطاليا التركية.
والتقى على هامش الاجتماع كل على حده بوفدي البرلمان الصيني والباكستاني، وفي اللقاءين تم بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق في المحافل الدولية.
كما تم مناقشة واستعراض المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة.
وثمن البركاني مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن حكومة وشعبا.
وجدد الوفدان الصيني والباكستاني مواقف بلديهما الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية والحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.