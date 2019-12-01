عاجل : دولة خليجية تعلن عن إحراز تقدم في برنامجها النووي وأيام فقط لتحميل الوقود النووي

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قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، إنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.
وكتبت المؤسسة على حسابها في تويتر قائلة: ”نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020“.
وأضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، أنه ”تم إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 % في المفاعل الثاني، و83 % في المفاعل الثالث، و72 % في المفاعل الرابع“.