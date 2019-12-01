الحوثيون يفرضون ضرائب على العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة.. وثيقة

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت وثيقة رسمية، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، عن فرض ميليشيا الحوثي الانقلابية ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب وثيقة التوجيه الصادرة عن سلطات الحوثيين، فقد شكلت مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة، وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار حكومة الانقلاب، القاضي بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى.

ونصت على خصم نسبة 4% في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15%، على أن تورد هذه النسبة لحسابات مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين.

ويتعرض الأطباء الاختصاصيون في المستشفيات الحكومية والخاصة لمضايقات من قبل سلطة الحوثيين، بهدف إجبارهم على العمل بدون مقابل، خصوصاً في مجالات العظام لمعالجة جرحى الميليشيات.

ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء عقب انقلابهم على الشرعية أواخر العام 2014، عمدت الميليشيا إلى التضييق على المستشفيات الخاصة وفرضت عليها إتاوات وجبايات غير قانونية، بالإضافة إلى اقتحام عدد من المستشفيات وإغلاق بعضها.