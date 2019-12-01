تصعيد حوثي جديد تجاه المنظمات الدولية وتهديدات بطردها هذا ماحدث لعناصر حوثية حاولت التقدم في الحديدة سلطان البركاني يقود مباحثات مع وفود دولية من تركيا عاجل : دولة خليجية تعلن عن إحراز تقدم في برنامجها النووي وأيام فقط لتحميل الوقود النووي الحوثيون يفرضون ضرائب على العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة.. وثيقة السلطات السعودية تتوعد المقصرين في حادثة انتحار فتاة جازان السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بسبب تغريدة عنصرية مباحثات عمانية إيرانية حول اليمن. .”طهران“ تتحدث عن وقف لإطلاق النار و”مسقط“ تكشف عن تقدم وتحسن مسئول عماني رفيع يعلن : نسعى بشكل جاد لإنهاء الحرب والوضع في اليمن آخذ في التحسن ونحن نراقب بعض المحادثات القوات السودانية تغادر الساحل الغربي وتسلم مواقعها لقوات ”طارق صالح“
تحقق السلطات الرسمية في السعودية، بحادثة انتحار فتاة مريضة في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة جازان، وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة للصحة النفسية بالمنطقة.
وذكر البيان، الذي نقله موقع ”أخبار 24“ المحلي، أن ”الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وجرى تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقًا للأنظمة“.
واضاف البيان أنه ”في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتـحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجِب، وتم إعلان الوفاة“.