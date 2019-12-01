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السلطات السعودية تتوعد المقصرين في حادثة انتحار فتاة جازان

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تحقق السلطات الرسمية في السعودية، بحادثة انتحار فتاة مريضة في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة جازان، وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة للصحة النفسية بالمنطقة.

وذكر البيان، الذي نقله موقع ”أخبار 24“ المحلي، أن ”الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وجرى تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقًا للأنظمة“.

واضاف البيان أنه ”في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتـحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجِب، وتم إعلان الوفاة“.

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