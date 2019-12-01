السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بسبب تغريدة عنصرية

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت الناشطة السعودية فوز العتيبي لانتقادات لاذعة، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددًا من ”البدو“، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ“العنصرية“.

وغردت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم“.

وتابعت قائلة: ”أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف“.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن البعض ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين عبر الكثير منهم عن فخره لأنه من“البدو“. وكتب متابع يدعى ”بيبو“ يقول: ”الواحد يدخل تويتر في أمان الله يلاقي نفسه عنصري“، بينما غردت ”يارا“: ”هما بس الحضر العنصريين“.

وبدا آخرون متفاعلين مع الناشطة السعودية بتوضيح أن الوقت الحالي لا يوجد فيه فرق بين البدوي والحضري، فجميعهم يعيشون في المدن والحضر، بينما الشيء الوحيد الذي يفرق بينهم هو اللهجة والعادات المتمسكون بها.

المثير للجدل أن بعض المتابعين أبدوا موافقتهم على أفكارها والتصريحات التي أدلت بها، فقالت متابعة تُدعى روح: ”انتي فخر وما يهم سالفة بدويه أو لحجيه ، انتي قويه ب اظهارك للحياة الطبيعيه بشكل عادي و طبيعي، بدال نيتك مو شر لا يهمك شي“.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي،