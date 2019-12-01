مباحثات عمانية إيرانية حول اليمن. .”طهران“ تتحدث عن وقف لإطلاق النار و”مسقط“ تكشف عن تقدم وتحسن

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، أن "الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات تؤدي بالفعل إلى هدنة".

وخلال لقاءه نائب رئيس مجلس الشورى العماني "عبدالله العمري" على هامش الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا، وصف لاريجاني، العلاقات الإيرانية العمانية بالجريدة.

وأكد أن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على علاقات البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبالإشارة إلى موقف سلطنة عمان تجاه الأزمة اليمنية، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن "يحقق الحوار في اليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار، وأن قبول وقف إطلاق النار في اليمن هو مسار عقلاني".

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان العماني عبد الله بن علي العمري، إن "العلاقات بين إيران وعمان، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، عميقة وعميقة".

وبشأن الأزمة اليمنية، قال العمري: "عمان تراقب بعض المحادثات حول اليمن، ونحن نسعى جاهدين لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف: "الوضع في اليمن يتحسن، الجهود تبذل لحل المشكلة اليمنية بأكثر الطرق الصحيحة الممكنة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر عام 2014.