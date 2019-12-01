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مسئول عماني رفيع يعلن : نسعى بشكل جاد لإنهاء الحرب والوضع في اليمن آخذ في التحسن ونحن نراقب بعض المحادثات

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال نائب رئيس البرلمان العُماني عبد الله بن علي العمري، اليوم الأحد، إن الوضع في اليمن آخذ في التحسن، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لحل الأزمة اليمنية.

ونقل موقع البرلمان الإيراني تصريحات العمري خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في مدينة إنطاليا التركية على هامش الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية.

وأضاف ”سلطنة عمان تتابع وتراقب بعض المحادثات المتعلقة بالمشكلة اليمنية، وتسعى بشكل جاد لإنهاء الحرب“، مبينًا أن ”الوضع في اليمن آخذ في التحسن، ونبذل الجهود لحل مشكلة اليمن بأكثر الطرق صحية“.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار باليمن هو مسار عقلاني.

 
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