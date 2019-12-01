قائد العمليات المشتركة يعقد لقاء رفيعا لمناقشة العمليات القتالية القادمة واشادة بانتصارات محافظة الجوف

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن/ صغير بن عزيز، إن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة وأن قوات الجيش الوطني- مسنودة بتحالف دعم الشرعية- يحققون انتصارات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

وأشاد- خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء أركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية بحضور رئيس هيئة ركن العمليات المشتركة اللواء الركن/ محسن الداعري- أشاد بالانتصارات والبطولات التي سطرتها وحدات الجيش الوطني الخميس الماضي في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال المحافظة، في عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، وتكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار اللواء بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي وفي مختلف المناطق، ورفضها للاتفاقات والمواثيق وسعيها الحثيث في إفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق استوكهولم والجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

وثمن قائد العمليات المشتركة الإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش الوطني خلال المعركة وإلحاق مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.