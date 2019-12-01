توجيه عاجل من وزير الدفاع بخصوص آليات الجيش الوطني

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أصدر وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد علي المقدشي، توجيهات بسرعة ترقيم الآليات والأطقم العسكرية وتنظيم طرق وآليات استخدامها وصيانتها.
وقضت التعليمات للجهات المختصة بوزارة الدفاع بمراجعة ومتابعة قاعدة المعلومات والكشوفات الخاصة بالعهد وتفعيل آليات الرقابة عليها.
كما وجّه وزير الدفاع بمحاسبة القيادات والضباط الذين تعرضت العهد التي لديهم من الآليات والسيارات للإهمال أو السرقة وإحالتهم للتحقيق وتوقيف مرتباتهم.