بعد لقاء الملك سلمان والمشاركة في قمة الرياض .. قطر تبشر بشأن حل الازمة الخليجية

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قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع بعض جيرانها، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.
وشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي انعقدت في السعودية يوم الثلاثاء في أكبر تمثيل قطري بالقمة منذ نشوب الخلاف في يونيو حزيران 2017 ،كما التقى رئيس وزراء قطر بالملك سلمان الذي استقبله في المطار لدى وصوله الرياض.
وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لرويترز إن ”تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف“.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء القطري للسعودية بعد تكثيف جهود حل الخلاف والتي شملت إجراء محادثات قطرية سعودية لم يعلن عنها في أكتوبر تشرين الأول. ولم يتم الإشارة علنا خلال هذه القمة إلى الخلاف المستمر منذ عامين ونصف العام.
وأحدث الخلاف انقساما بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية.
وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن بلاده لا تزال أحد أشد المؤمنين بأهمية المجلس.
وسعت الولايات المتحدة والكويت للتوسط من أجل حل الخلاف الذي قوض مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران .