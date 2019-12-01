مدرعات الامارات تصل شبوة وانفجار وشيك للوضع في محافظتين وتحشيد مستمر تمادي اماراتي خطير وانتهاك صارخ للسيادة .. محافظ سقطرى يكشف للرئيس تفاصيل ماحدث في المطار ومن تم تهريبهم (صور) عاجل.. قطر تدخل خط المواجه ضد الإمارات في ليبيا وتميم يدلي بتصريحات نارية إصلاح تعز يرفض أي تناولات تمس دولة "معين عبدالملك" نحب الحلويات ..لكن متى يصبح السكر مشكلة وماهو الحل؟ أسعار صرف العملات اليوم الأحد أمام الريال اليمني 9قتلى و17جريحا في اشتباكات بـ"الحديدة" خلال تصدي الجيش الوطني للحوثيين لقاء مرتقب بين الحكومة الشرعية والحوثيين تقدمات عسكرية للجيش الوطني في الحشاء وعدد من المناطق وقيادات حوثية تتساقط نوكيا تطلق هاتفا ذكيا بسعر خيالي
قال محافظ سقطرى اليمنية ان عناصر إماراتية اقتحمت السبت مطار سقطرى وهرّبت مطلوبين.
وكشف المحافظ رمزي محروس في مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس)وجهها للرئيس هادي عن اقدام عناصر إماراتية ممن لا زالوا يقوموا بأنشطة تحت غطاء إنساني في المحافظة بدخول مطار سقطرى بالقوة مصطحبين معهم عناصر من سقطرى من المتعاونين معهم وصعدوا الطائرة الإماراتية دون المرور باجراءات المطار .
واشار المحافظ ان «الطائرة اقلعت دون إذن البرج ودون اتخاذ الإجراءات الأمنية والاعتيادية لإقلاعها حسب المعتاد».
واضاف« واتضح أن الغرض من هذا العمل المستفز الذي قاموا به مستغلين عناصرهم هو تهريب عناصر من اتباعهم مطلوبون للسلطات الأمنية لعلاقتهم بقضايا تتعلق بزعزعة الأمن في المحافظة في وقت سابق وفرض الفوضى وعدم خضوع للإجراءات الرسمية في الدخول والخروج من البلد عبر التأشيرات تم هذا الاختراق والاقتحام بينما يقوم على تأمين المطار الأشقاء في قوات الواجب السعودية بالاشتراك مع أمن المطار التابع للواء الأول مشاد بحري».
ولفت محروس بقوله «علما أننا وجينا أثناءها بتعزيز تأمین بوابة المطار وتطبيق النظام والقانون على الجميع وعدم السماح بأي اختراق واقتحام الحرم المطار ومنشأته».
صور حصل عليها مأرب برس من داخل مطار سقطرى