تمادي اماراتي خطير وانتهاك صارخ للسيادة .. محافظ سقطرى يكشف للرئيس تفاصيل ماحدث في المطار ومن تم تهريبهم (صور)

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 795

قال محافظ سقطرى اليمنية ان عناصر إماراتية اقتحمت السبت مطار سقطرى وهرّبت مطلوبين.

وكشف المحافظ رمزي محروس في مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس)وجهها للرئيس هادي عن اقدام عناصر إماراتية ممن لا زالوا يقوموا بأنشطة تحت غطاء إنساني في المحافظة بدخول مطار سقطرى بالقوة مصطحبين معهم عناصر من سقطرى من المتعاونين معهم وصعدوا الطائرة الإماراتية دون المرور باجراءات المطار .

واشار المحافظ ان «الطائرة اقلعت دون إذن البرج ودون اتخاذ الإجراءات الأمنية والاعتيادية لإقلاعها حسب المعتاد».

واضاف« واتضح أن الغرض من هذا العمل المستفز الذي قاموا به مستغلين عناصرهم هو تهريب عناصر من اتباعهم مطلوبون للسلطات الأمنية لعلاقتهم بقضايا تتعلق بزعزعة الأمن في المحافظة في وقت سابق وفرض الفوضى وعدم خضوع للإجراءات الرسمية في الدخول والخروج من البلد عبر التأشيرات تم هذا الاختراق والاقتحام بينما يقوم على تأمين المطار الأشقاء في قوات الواجب السعودية بالاشتراك مع أمن المطار التابع للواء الأول مشاد بحري».

ولفت محروس بقوله «علما أننا وجينا أثناءها بتعزيز تأمین بوابة المطار وتطبيق النظام والقانون على الجميع وعدم السماح بأي اختراق واقتحام الحرم المطار ومنشأته».

صور حصل عليها مأرب برس من داخل مطار سقطرى