الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- محلية

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عبر التجمع اليمني للإصلاح أمس بمحافظة تعز عن رفضه وادانته لأي تناولات إعلامية تمس دولة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك.

وقال إ صلاح تعز في بلاغ صحفي "إن رئيس الوزراء يعمل في ظروف صعبة و يبذل الجهود لاستعادة التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة".

وأضاف "تعز تثق أنه سيقدم الكثير لهذه المحافظة المحاصرة، الحاملة لمشروع الدولة والجمهورية وبقية محافظات اليمن، بإدراك لحجم التحديات وأهمية توحيد الصفوف وحشد الجهود حول مشروع التحرير واستعادة الدولة".

وأوضح إصلاح تعز أنه يدرك التداعيات السلبية للحملات الإعلامية التي تستهدف جهات رسمية أو حزبية، و ما تحدثه من بلبلة و إثارة، أو توظيف رديء، في وقت أحوج ما نكون فيه لرص الصفوف و توحيد الجهود.

وأكد إصلاح تعز إن الإصلاح ظل و ما يزال متخندقا على أساس مبدئي و وطني مع الشرعية و الصف الجمهوري، و يرى في الوقوف مع الدولة بقيادة فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و الحكومة رئيسا واعضاء واجبا وطنيا و ضرورة استراتيجية.

ووجه إصلاح تعز دعوة لكافة القوى السياسية لترشيد الخطاب الإعلامي والابتعاد عن كل ما يؤدي الي تمزيق الصف الجمهوري ويخدم المشروع المليشاوي الانقلابي.