عاجل.. قطر تدخل خط المواجه ضد الإمارات في ليبيا وتميم يدلي بتصريحات نارية إصلاح تعز يرفض أي تناولات تمس دولة "معين عبدالملك" نحب الحلويات ..لكن متى يصبح السكر مشكلة وماهو الحل؟ أسعار صرف العملات اليوم الأحد أمام الريال اليمني 9قتلى و17جريحا في اشتباكات بـ"الحديدة" خلال تصدي الجيش الوطني للحوثيين لقاء مرتقب بين الحكومة الشرعية والحوثيين تقدمات عسكرية للجيش الوطني في الحشاء وعدد من المناطق وقيادات حوثية تتساقط نوكيا تطلق هاتفا ذكيا بسعر خيالي الهلال السعودي يتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم للأندية اندلاع معارك شرسة في ”رازح“ والعشرات من مليشيا الحوثي يسقطون بين قتيل وجريح
عبر التجمع اليمني للإصلاح أمس بمحافظة تعز عن رفضه وادانته لأي تناولات إعلامية تمس دولة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك.
وقال إ صلاح تعز في بلاغ صحفي "إن رئيس الوزراء يعمل في ظروف صعبة و يبذل الجهود لاستعادة التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة".
وأضاف "تعز تثق أنه سيقدم الكثير لهذه المحافظة المحاصرة، الحاملة لمشروع الدولة والجمهورية وبقية محافظات اليمن، بإدراك لحجم التحديات وأهمية توحيد الصفوف وحشد الجهود حول مشروع التحرير واستعادة الدولة".
وأوضح إصلاح تعز أنه يدرك التداعيات السلبية للحملات الإعلامية التي تستهدف جهات رسمية أو حزبية، و ما تحدثه من بلبلة و إثارة، أو توظيف رديء، في وقت أحوج ما نكون فيه لرص الصفوف و توحيد الجهود.
وأكد إصلاح تعز إن الإصلاح ظل و ما يزال متخندقا على أساس مبدئي و وطني مع الشرعية و الصف الجمهوري، و يرى في الوقوف مع الدولة بقيادة فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و الحكومة رئيسا واعضاء واجبا وطنيا و ضرورة استراتيجية.
ووجه إصلاح تعز دعوة لكافة القوى السياسية لترشيد الخطاب الإعلامي والابتعاد عن كل ما يؤدي الي تمزيق الصف الجمهوري ويخدم المشروع المليشاوي الانقلابي.