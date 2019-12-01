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أسعار صرف العملات اليوم الأحد أمام الريال اليمني

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات في العاصمة المؤقتة عدن:

*الدولار الأمريكي* : 602 شراء - البيع 606

*الريال السعودي:* 158.5 الشراء - البيع 159

صرف العملات في صنعاء :

 الدولار أمريكي: شراء 593 والبيع 596

الريال السعودي: شراء 156.3والبيع 157

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