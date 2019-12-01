أسعار صرف العملات اليوم الأحد أمام الريال اليمني

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أسعار صرف العملات في العاصمة المؤقتة عدن:
*الدولار الأمريكي* : 602 شراء - البيع 606
*الريال السعودي:* 158.5 الشراء - البيع 159
صرف العملات في صنعاء :
الدولار أمريكي: شراء 593 والبيع 596
الريال السعودي: شراء 156.3والبيع 157