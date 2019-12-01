لقاء مرتقب بين الحكومة الشرعية والحوثيين

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت مصادر يمنية عن اجتماع مرتقب بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين سيجري على متن السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» الطافية على نحو 30 كيلومتراً قبالة سواحل الحديدة.

ويأتي الاجتماع بعد مرور عام على اتفاقية استوكهولم التي تمخض عنها اتفاق الحديدة، الذي جرى عنه تشكيل الفرق التي تمثل لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين لتنفيذ الاتفاق على الأرض.

إلى ذلك، ذكر مسؤول في الأمم المتحدة أن عدد أعضاء البعثة السياسية الأممية إلى الحديدة (أونمها) ارتفع بشكل ملحوظ لكنه لم يذكر أنه اكتمل. وأضاف: «لا تزال هناك أمور لوجيستية جارٍ العمل عليها».

وحذر باحثان استمزجت «الشرق الأوسط» رأيهما حول نجاعة «استوكهولم»، من «تكرار تجارب الحكومات اليمنية السابقة مع الحوثيين».

وذكر البراء شيبان وسام الغباري من ذلك «سيناريو (الحرب الثالثة) ضد الدولة اليمنية في عام 2005 عندما كادت تسقط حيدان وعمران، وسيناريو ما بعد الحوار الوطني عام 2013 الذي أعقبه انقلاب كامل على (الشرعية)».