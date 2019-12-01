تقدمات عسكرية للجيش الوطني في الحشاء وعدد من المناطق وقيادات حوثية تتساقط

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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سيطر الجيش اليمني الوطني في محافظة الضالع أمس (السبت) على مناطق واسعة في بلدة حبيل يحيى بمديرية الحشاء.

وقال موقع "سبتمبر نت" إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في بلدة حبيل يحيى بعد أن اقتحمت منطقة الأكمة الغبراء المطلة على رهادة بمديرية الحشاء، وأكد أن عناصر المليشيا فرت هاربة نحو شمال المديرية تاركة جثث قتلاها البالغة نحو 20 جثة في الوديان والجبال، وبينهم قيادات، كما أصيب أكثر من 25 مسلحا.

فيما قتل عدد من مسلحي المليشيا بينهم مشرف جبهة الساقين غرب محافظة الجوف اليمنية في معارك مع الجيش الوطني أمس الأول.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن القيادي الحوثي عزان يحيى الشريف قتل مع 4 من مرافقيه وأصيب 3 آخرون، لافتاً إلى أن الجيش تمكن خلال الساعات الماضية من تحرير جبال قشعان بمديرية برط العنان شمال المحافظة. من جهة أخرى، اتهمت مصادر قبلية في صنعاء مليشيا الحوثي بتصفية ضباط في الحرس الجمهوري ينتمون إلى قبيلة الرئيس السابق علي صالح.

وأعلنت المصادر أن المليشيا اغتالت ضباطا من الحرس الجمهوري ينتمون إلى مديرية سنحان في ظروف غامضة أثناء وجودهم في صنعاء، غير أن المليشيا لا تزال تتهرب وتدعي أنهم قتلوا في معارك مع القوات الحكومية بصعدة.

كانت المليشيا صفت الأسبوع الماضي أكثر من 50 ضابطاً من الحرس الجمهوري ينتمون إلى عدد من المحافظات بعد أن استدرجتهم إلى مركز القيادة بمعسكر صباحة.

وتواصل المليشيا اختطاف ومنع جنود وضباط الجيش اليمني وأي شاب أو مواطن من التوجه إلى مناطق الشرعية دون تقديم توضيح مقنع مسبق عن أسباب سفره إلى تلك المحافظات المحررة، كما تُخضع النقاط الحوثية بين مناطق الشرعية والانقلاب المسافرين للاستجواب والتحقيق.