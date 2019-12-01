نوكيا تطلق هاتفا ذكيا بسعر خيالي الهلال السعودي يتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم للأندية اندلاع معارك شرسة في ”رازح“ والعشرات من مليشيا الحوثي يسقطون بين قتيل وجريح سلطان البركاني: بلدي يتعرض للأذى من دولة جوار والشعب الإيراني صديق لنا بحقائق التاريخ اعترافات مثيرة لطيار حفتر الأسير.. عن الإمارات وروسيا أردوغان يزور الشيف بوراك في مطعمه... فيديو صلاح يكشف سر تسجيله بالقدم اليمنى بخطأ مأساوي.. الموز ينهي حياة صبي مصري شاهد سيارات مذهلة تتجاوز كل الطرق الصعبة .. إمكانيات رائعة.. فيديو الرؤية الإيرانية لمرحلة ما بعد النزاع في اليمن.. تقرير دولي
نشرت شركة نوكيا مؤخرا فيديو ترويجي لهاتف ذكي منافس من المفترض أن تطرحه في الأسواق قريبا بسعر 60 دولارا تقريبا.
وسيطرح هاتف C1 الجديد من نوكيا بهيكل أنيق أبعاده (147/71/8.7)ملم، مزود بشاشة بمقاس 5.45 بوصة بدقة عرض (960/480) بيكسل.
وسيعمل هذا الجهاز بمعالج رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 64 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
وسيأتي C1 بمنفذ Micrо-USB ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، ومستقبل لإشارات الراديو FМ، وسيحصل على أنظمة GPS لتحديد المواقع، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n و Bluetоoth.
أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون بدقة 5 ميغابيكسل وستزود بمصباح LED للإضاءة، وكذلك الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.