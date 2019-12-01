نوكيا تطلق هاتفا ذكيا بسعر خيالي الهلال السعودي يتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم للأندية اندلاع معارك شرسة في ”رازح“ والعشرات من مليشيا الحوثي يسقطون بين قتيل وجريح سلطان البركاني: بلدي يتعرض للأذى من دولة جوار والشعب الإيراني صديق لنا بحقائق التاريخ اعترافات مثيرة لطيار حفتر الأسير.. عن الإمارات وروسيا أردوغان يزور الشيف بوراك في مطعمه... فيديو صلاح يكشف سر تسجيله بالقدم اليمنى بخطأ مأساوي.. الموز ينهي حياة صبي مصري شاهد سيارات مذهلة تتجاوز كل الطرق الصعبة .. إمكانيات رائعة.. فيديو الرؤية الإيرانية لمرحلة ما بعد النزاع في اليمن.. تقرير دولي
وصل فريق الهلال السعودي (بطل آسيا)، إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه مساء السبت، على الترجي التونسي (بطل أفريقيا) بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في قطر.
وبتغلب الهلال في الدور الثاني للبطولة، سيواجه نظيره "فلامينجو" البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة العالمية.
الهلال السعودي والأهلي المصري ضمن أفضل 50 فريقا بالعالم
وتبادل الفريقان الهجمات طوال مجريات الشوط الأول، وإن كانت السيطرة من جانب فريق الهلال الذي بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة التقدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن توالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى، واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال الشوط الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 73 لتشهد التقدم للهلال عبر الفرنسي "بافيتيمبي غوميز"، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.