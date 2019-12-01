الهلال السعودي يتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم للأندية

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل فريق الهلال السعودي (بطل آسيا)، إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه مساء السبت، على الترجي التونسي (بطل أفريقيا) بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في قطر.

وبتغلب الهلال في الدور الثاني للبطولة، سيواجه نظيره "فلامينجو" البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

الهلال السعودي والأهلي المصري ضمن أفضل 50 فريقا بالعالم

وتبادل الفريقان الهجمات طوال مجريات الشوط الأول، وإن كانت السيطرة من جانب فريق الهلال الذي بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة التقدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن توالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى، واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال الشوط الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 73 لتشهد التقدم للهلال عبر الفرنسي "بافيتيمبي غوميز"، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.