أردوغان يزور الشيف بوراك في مطعمه... فيديو

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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشيف التركي المشهور بوراك في مطعمه.
ونشر بوراك على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي.
ويظهر في الفيديو قيام أردوغان بمصافحة الشيف التركي الذي نال شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام.
وعبر بوراك عن شكره الكبير للرئيس التركي على زيارته.
ويملك بوراك على صفحته في منصة "انستغرام" ما يقارب الـ13 مليون متابع.