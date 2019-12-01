بخطأ مأساوي.. الموز ينهي حياة صبي مصري

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توفي فتى مصري، إثر تناوله، موزا يحتوي على "سم فئران"، بطريق الخطأ، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، أن سليمان محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، توفي نتيجة إصابته بـالتسمم.
وكشفت التحريات في محافظة قنا، جنوبي البلاد، أن محمد (18 عاما)، تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ، إذ تم وضع السم في بعض المناطق بمنزله للقضاء على الفئران، مما أدى إلى تلوث الموز.
ودون أن يدرك محمد ذلك، تناول الفاكهة، مما أسفر عن إصابته بحالة تسمم، ليتم نقله إلى مستشفى "أبوتشت" العام، ثم إلى مستشفى قنا العام، حيث توفي متأثرا بإصابته.