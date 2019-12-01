ضاحي خلفان يحسم الجدل حول تغريدة أثارت ضجة بين السعوديين

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسم نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الجدل الدائر حول التغريدة المنسوبة إليه، والتي تضمنت وصفا للشعب السعودي بـ"الفاشل" إذ أكد أنها ليست له.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي.. الشعب السعودي غي القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة... كيف لا وهم أصل العرب".

وجاءت تغريدة خلفان بعد أن نسبت له تغريدة تسيء للشعب السعودي وجاء فيها "الشعب السعودي لا يعرف إلا النقد والتنظير على الشعوب شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان.. ينتقد صناعة دولة سبقته بعشرات السنين. حقيقة يجب إدراكها.." مؤكدا أنها لا تعود له لا من قريب ولا من بعيد.

واتهم خلفان من وصفهم بـ"حشد عزمي بشارة" بالوقوف خلف هذه التغريدة، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون الزج باسمه مع من "يعزون عليه"، ثم نشر صورة لخبر يُشير إلى أنه من نشر التغريدة ثم قام بحذفها.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي على هذه الصورة قائلا: "سخافات جماعة عزمي لن تنتهي.. توقفنا عنهم حشمة لدعوة كريمة.. لكن النذل عمره ما يصبر عن اساليبة الخسيسية".، على حد تعبيره.