منظمة دولية تسلم السلطات لمحلية بمأرب مشروع مياه جو النسيم

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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تسلمت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي - فرع مأرب - وبحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، مشروع مياه جو النسيم المقدم من منظمة "مسلم إيد" الاسترالية البالغ كلفته تسعين ألف دولار أمريكي.

ويتكون المشروع الذي جرى تنفيذه عبر ،جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، من بئر ارتوازية ومضخة نقل مياه وخزان برجي بسعة مائة متر مكعب ، وكذا محول قدره مائة كيلو فولت مع تمديدات الضغط العالي وتمديدات شبكة المياه.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى ٥٠٠ منزل مشترك في حيي جو النسيم وشرق المطار بمدينة مأرب.

وخلال التسليم أشار الوكيل مفتاح إلى أهمية هذا المشروع الخدمي في تأمين احتياجات السكان في المناطق المستهدفة بمياه الشرب - النظيفة والآمنة.. داعياً المستفيدين في تلك الأحياء إلى الحفاظ على المشروع من خلال ترشيد الاستهلاك والالتزام بتسديد رسوم الاستهلاك والاشتراكات الشهرية بما يكفل ديمومته واستمراريته.

حضر عملية التسليم مدير عام فرع المؤسسة حسين بن جلال ، ومدير فرع جمعية الإصلاح بالمحافظة صالح قاسم.