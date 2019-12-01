إشادة إماراتية بإنجاز سعودي يعتبر مفخرة للجميع في الخليج

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، إن تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز.

ونشر قرقاش، تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز. كما أنه مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة".

تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز، كما أنه مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة.

​وكانت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للأسهم في البورصة بالرياض أن "تداول" ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

وفتحت أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار)، يوم الأربعاء، بما يزيد عشرة في المئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، في اليوم الأول للتداول عقب طرح عام أولي قياسي.

ومن شأن ذلك منح الشركة التي تهيمن عليها الدولة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، مما يجعلها أكثر الشركات المدرجة قيمة في العالم، لكن دون الرقم البالغ تريليوني دولار الذي طالما سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بتسعير طرحها العام الأولي، الأسبوع الماضي، لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة على إدراج شركة التكنولوجيا الصينية "علي بابا" البالغ قيمتها 25 مليار دولار في 2014.