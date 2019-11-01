مناشدة عاجلة لانقاذ المختطفين في ابرز سجون الامارات بالجنوب

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ناشدت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن، الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمنظمات الدولية سرعة العمل على إنقاذ أبنائها المختطفين في سجن بئر أحمد (سي الصيت وهو احد ابرز السجون التي تديرها الامارات) بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت الرابطة في بيان لها إن صحة المختطفين في بئر أحمد تدهورت، وارتفاعت حالات الاغماء بينهم جراء اضرابهم عن الطعام المستمر.
وطالبت الحكومة بالوفاء بواجبها القانوني والإفراج عن المعتقلين الذين صدرت في حقهم أوامر بالإفراج، وعن جميع المعتقلين تعسفياً.
كما ناشدت لجنة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية المختصة بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام إتفاق الرياض وملحقاته الذي وقع في شهر نوفمبر، وضع ملف المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في أولويات الترتيبات الأمنية التي تجري في مدينة عدن لتنفيذ إتفاق الرياض، وإنهاء معاناتنا، ومعاناة أبنائنا، وجميع المخفيين والمعتقلين تعسفياً.
وأوضحت أنه ومنذ صدرت أوامر الإفراج عن "6" من المعتقلين بعد اعتقال استمر ثلاثة سنوات، لم يتم تنفيذها، ومازالت المماطلة مستمرة في الإجراءات القانونية لبقية المعتقلين، وقد وثقت الرابطة "38" مخفي قسراً و "56" معتقلاً تعسفياً داخل سجن بير أحمد، منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشر في 12 ديسمبر الحالي، أنها وثقت حالات اعتقال تعسفي ل"40" شخصاً منذ اشتباكات قوات الحكومة وقوات المجلس الإنتقالي في أغسطس وسبتمبر.