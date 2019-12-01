ثلاث حيل تستخدم في واتساب لايعرفها الكثير

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يعد واتساب من أكثر التطبيقات المستخدمة في حياتنا اليومية، وهو خدمة المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، وتضم أكبر عدد من المستخدمين. لذلك فإن معرفة الاستخدامات والحيل الصغيرة الموجودة في التطبيق تسهل على المستخدمين العديد من المهام.

وفي ما يلي ثلاث حيل لهذا التطبيق يجهلها كثيرون.

وضع نغمة مخصصة لكل جهة اتصال

يمكنك تخصيص نغمة معينة لكل جهة؛ وسيساعدك هذا الخيار على معرفة من يكتب إليك دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على شاشة الهاتف، ولتغيير نغمة جهة اتصال معين، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: افتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد وضع نغمة مخصصة لها، وانقر على الاسم في أعلى الشاشة؛ سيظهر لك خيار إشعارات، ومنها تخصيص نغمة، اضغط على نغمة مخصصة، واختر نغمة جديدة من القائمة التي تظهر. وبمجرد تحديد النغمة، اضغط على خاصية "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتطبيق التغييرات. وبذلك ستصبح كل الرسائل أو الملاحظات الصوتية أو الملفات التي تتلقاها من ذلك الشخص بنغمة جديدة بدل النغمة المعتادة لجميع الرسائل.

اعلان التعرف على وقت قراءة رسائلك بالتحديد

في كل من المحادثات الفردية والمجموعات من الممكن معرفة اللحظة الدقيقة التي يقرأ فيها الشخص رسائلك. للقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الرسالة التي تريد معرفة زمن قراءتها وتحريك إصبعك عليها من اليمين إلى اليسار. في الأثناء، سيُظهر لك واتساب اللحظة التي وقع فيها تسلّم الرسالة التي تلقاها الشخص الآخر ووقت قراءتها أيضا. أو يمكن بالضغط على الرسالة ستظهر علامة تعجب في أعلى التطبيق بجانب علامة مسح الرسالة وبالضغط على علامة التعجب سيظهر كل من قرأ الرسالة والوقت الذي قرأه فيها بالتحديد.

إرسال رسائل بخط غليظ أو مشطوب أو مائل

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تطبيقات غير رسمية للتمتع بهذه الميزة، نظرا لعجزهم عن القيام بذلك على واتساب. ولكن كل ما عليك فعله هو اتباع هذه التعليمات لاستخدام تنسيقات النصوص التي تريدها. اعلان قم بكتابة الكلمة أو العبارة التي تريد إرسالها باستخدام أحد هذه التنسيقات، ثم ضع الرموز التالية في بداية ونهاية الكلمة، دون ترك مسافات بين الحرف الأول والأخير:

شرطة سفلية (_) للخط المائل

نجمة (*) للخط الغليظ علامة

(~) لشطب الكلمة بخط.