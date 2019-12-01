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سعر صرف الريال اليمني اليوم السبت..إنحدار متواصل

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص
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يواصل الريال اليمني انهياره اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019، في كل من صنعاء وعدن، وهو ماكان يخشاه الكثير من المراقبين والمحليين كما أشرنا من قبل.

 

و جاءت أسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي شراء: 590 ريالا بيع: 592 ريالا

الريال السعودي شراء: 155.5 ريال بيع: 155.9 ريال

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي شراء: 599 ريالا بيع: 602 ريال

الريال السعودي شراء: 157.3 ريال بيع: 158 ريالا

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