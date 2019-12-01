مليشيات الحوثي تختطف 120مدنيا في ذمار.. وقوات الجيش تتقدم في الجوف

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قال المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت -مساء الخميس- هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير مناطق ومرتفعات شمال الجوف تكبدت خلاله الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال المركز أن الجيش الوطني تمكن من إحكام السيطرة على سلسلة جبل قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة في عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران التحالف وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني ومقاتلات التحالف.

فيما تواصل قوات الجيش الوطني تمكنها من تحرير مواقع جديدة في الجوف شمالا، كانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية تختطف 120مدنيا من قرية المصافرة في محافظة ذمار المعقل الثاني للميليشيات الحوثية بعد صعدة،وقد شنت الميليشيات قصفها على القرية في ذمار ماتسبب في سقوط 6مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم أطفال ونساء حسب مصادر.

من جهة أخرى تستمر ميليشيات الحوثي الإنقلابية تصعيدها بقصف مواقع للجيش الوطني في محافظة الحديدة غرب البلاد استهدفت امس الجمعة المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة في كيلو 16، ضمن سلسلة خروقات وانتهاكات متواصلة للهدنة الأممية بالحديدة.