كانت في طريقها إلى الحوثيين.. هذا ما تم ضبطه بإحدى النقاط الأمنية على الخط الرئيسي الرابط بين «مأرب - صنعاء»

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم الجمعة12ألف و623 طلقة متنوعة على متن سيارة هيلوكس في أحد النقاط الأمنية على الخط الرئيسي الرابط بين مأرب - صنعاء.

ونقل موقع "وزارة الداخلية عن مصدر امني قولة " :ان الذخيرة تم إخفائها داخل أبواب وإطارات السيارة بطريقة احترافية وان يقظة أفراد نقطة مكنتهم من اكتشاف عملية التهريب، مضيفا ان السيارة كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين ".

وأضاف المصدر الأمني ,ان النقطة سلمت المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المعنية في الإدارة العامة بشرطة مأرب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى النيابة العامة.

يذكر ان عملية الضبط هذه هي الثانية في نقطة نجد المجمعة بعد ضبطها الشهر الماضي عمليه تهريب قطع سلاح كلاشنكوف.