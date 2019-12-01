عملية أمنية ضخمة في مطار أسطنبول

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ضبطت فرق الشرطة التابعة لمديرية حماية الجمارك والاستخبارات بمطار أسطنبول،ما قيمته 70 مليون ليرة لطن و745 كجم من نبتة يعتمدها الجيل الجديد كمادة مخدرة .
و أوضحت مديرية الأمن أن هذه العملية تُعد الأكبر في تاريخ القبض على مروجي المخدرات والمواد المخدرة في مطارات تركيا، إلى هذا اليوم.
إلى ذلك، قامت فرق حماية الجمارك بتقييم هذا الطرد الذي كان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن قائمة الطرود الخطرة، بعد إجراء الفحص الأمني للطرود عبر محطة الشحن في مطار اسطنبول، وقد تبين أن الطرد وصل من دولة أندونيسيا.
وفي السياق، قامت الفرق الأمنية بحجز الطرد لإجراء فحوصات أكثر دقة من خلال فريق متخصص من الكلاب البوليسية للتأكد من كونها مادة مخدرة، وللاطلاع أيضا على تفاصيل المرسِل.